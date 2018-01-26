Звание гуру тантрического секса получил актер, который играл динозавра в детском шоу

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В 90-е годы Дэвид Джойнер играл в детском шоу роль динозавра Барни. На сегодняшний день 52-летний американец признан гуру тантрического секса.

В детской телевизионной передаче "Barney and Friends", которая была популярной на американском телевидении в 90-е годы, роль динозавра Барни играл Дэвид Джойнер. Сегодня 52-летний мужчина полностью переквалифицировался и стал гуру тантрического секса. Известно, что его курсы пользуются огромной популярностью, некоторые даже записываются в очередь.

Джойнер открыл курсы "Тантра Гармония" еще в 2004 году. Один сеанс тантрического секса гарантирует женщине получение небывалого удовольствия. Так, во время сеанса проводятся ритуальные ванны, происходит балансировка чакр, массаж, если участнице сеанса удастся достичь просветления, то она испытает и оргазм. Стоимость такого удовольствия составляет от 350 долларов за один сеанс, а всех женщин, которые становятся ученицами, гуру называет богинями.

Основной целью своих курсов Джойнер считает раскрытие настоящей природы каждой женщины, каждая богиня должна излучать яркий свет, заметный для всех окружающих. Для этого, по мнению гуру, необходимо показать истинный дух, который запечатан внутри каждой женщины.

Актер рассказал, что увлекся тантрическим сексом еще в 80-е годы, после того, как он решил перевести свое увлечение в плоскость бизнеса, Джойнеру пришлось уйти из телевизионного проекта.