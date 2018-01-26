«Тюремный роман»: В Британии рэпера-убийцу застали за сексом с надзирательницей

Сегодня, 01:45

Британский рэп-исполнитель Карл Добсон, известный по творческому псевдониму Crazy Titch, отбывающий пожизненное заключение в одном из учреждений пенитенциарной системы Великобритании, был уличён в сексуальной связи с надзирательницей. Арестант очаровал 35-летнюю женщину, что послужило основанием для её уголовного преследования.

Рэпер был приговорён к пожизненному заключению за убийство 21-летнего продюсера, с которым он расправился за якобы проявленное по отношению к нему неуважение. Попав в тюрьму, Добсон решил не тратить времени зря и тут же закрутил роман с сотрудницей учреждения. Парочку застали во время занятия сексом в помещении местной мастерской. Женщину отстранили от службы, задержали и предъявили обвинение в использовании служебного положения.

Ранее мы писали, что в Великобритании в одной тюремной камере встретились насильник и его жертва. Мужчина узнал в сокамернике своего обидчика спустя 34 года после надругательства.