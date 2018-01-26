VistaNews.ru


«Тюремный роман»: В Британии рэпера-убийцу застали за сексом с надзирательницей

Сегодня, 01:45

Британский рэп-исполнитель Карл Добсон, известный по творческому псевдониму Crazy Titch, отбывающий пожизненное заключение в одном из учреждений пенитенциарной системы Великобритании, был уличён в сексуальной связи с надзирательницей. Арестант очаровал 35-летнюю женщину, что послужило основанием для её уголовного преследования.

Рэпер был приговорён к пожизненному заключению за убийство 21-летнего продюсера, с которым он расправился за якобы проявленное по отношению к нему неуважение. Попав в тюрьму, Добсон решил не тратить времени зря и тут же закрутил роман с сотрудницей учреждения. Парочку застали во время занятия сексом в помещении местной мастерской. Женщину отстранили от службы, задержали и предъявили обвинение в использовании служебного положения.

Ранее мы писали, что в Великобритании в одной тюремной камере встретились насильник и его жертва. Мужчина узнал в сокамернике своего обидчика спустя 34 года после надругательства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.