Колумбийская модель пошла в политику и привлекает избирателей секс-фото

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Известная колумбийская модель и участница конкурса «Мисс мира» Каролина Флорес Гонсалес приняла решение баллотироваться на один из государственных постов. Привлечь избирателей она решила своим телом, выкладывая в свой Instagram секс-фото.

Местные информационные агентства сообщают, что молодая девушка серьёзно решила отказаться от своей нынешней сферы деятельности, а именно от шоу-бизнеса и карьеры манекенщицы, и начать новую карьеру политика государственного уровня. Таким образом, Каролина Флорес Гонсалес решила баллотироваться на пост председателя столице Колумбии Боготы.

По словам модели, она, подобно всем кандидатам на государственный пост, обещает бороться с коррупцией. Выделяет её из толпы такие пункты в программе, как борьба с жестоким обращением с женщинами и детьми во всей стране. Однако навряд ли колумбийцев беспокоят именно эти проблемы.

Интересно то, что несмотря на свои грандиозные планы, Каролина Флорес Гонсалес на своей официальной странице в Instagram продолжает размещать свои полуголые фотографии. Является ли это просто оставшейся привычкой манекенщицы, её недальновидностью или же таким образом она привлекает на себя внимание избирателей – остаётся загадкой. Сама девушка никак не комментирует такие заявления со стороны местных СМИ. В своём Instagram она наоборот гордится, что она хочет занимать государственный пост, и продолжает выкладывать секс-фото.