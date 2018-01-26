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В США физрук без трусов гонялся за школьниками по детской площадке. Инцидент произошёл в штате Калифорния.

Сюжет уже попал на несколько информационных агентств. Во всех новостях показывают лишь небольшие фрагменты, чтобы не причинить травм психике детей. Указывается, что в школе Картей начался обычный урок физкультуры. Всё начиналось как обычно. Позже педагог внезапно начал скидывать с себя всю одежду. Когда он снял и трусы, то начал гоняться за несовершеннолетними по всей спортивной площадке. Школьникам удалось забежать в учебное учреждение и закрыться в одной из аудиторий.

Сейчас инцидент привёл к общественному резонансу. Родители уже собирают подписи, чтобы мужчину отстранили. Также поступают жалобы на руководство школы. Взрослые считают, что физрук мог травмировать детей, так как они увидели все его «прелести». Пострадавшими оказались несовершеннолетние возрастом 6-7 лет. Сейчас неадекватный педагог задержан и находится под арестов в местном отделении полиции.