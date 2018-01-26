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Онкобольная китаянка сыграла свадьбу сама с собой

Сегодня, 03:30

Жительница Китая Янг Чуньян, болеющая лейкемией, сыграла свадьбу, выйдя замуж за саму себя. Мероприятие прошло в больнице, в которой наблюдается девушка.

О том, что она страдает серьезным онкологическим заболеванием, 21-летняя Янг узнала после того, как однажды потеряла сознание. После этого ее поместили в больницу.
Брату, приехавшему проведать сестру, девушка рассказала, что хочет сыграть свадьбу сама с собой. Она бы хотела принарядиться в свадебное платье, но боялась, что из-за лейкемии это будет невозможным.
Брат девушки посоветовался с волонтерами и те организовали свадебную церемонию прямо в больнице. В холле был постелен ковер, принесен свадебный торт, девушка была одета в платье и держала в руках букет.
После всех официальных мероприятий Янг написала завещание своих органов на пересадку для других больных людей.


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