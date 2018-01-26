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Американец сфотографировал гнома, живущего в дупле дерева

Сегодня, 00:30

В источниках иностранных СМИ появился интересный снимок, который сделан жителем Восточного побережья США. Особенность фотографии в том, что на ней изображен гном, живущий в дупле дерева.

Американец сделал фотографию во время своей прогулки. Он заметил подозрительные движения внутри дупла одного из деревьев и решил заснять происходящее там на камеру. То, что он увидел, сильно удивило его. На снимке видно существо с маленькими глазами и острыми зубами. После снимка, как утверждает его автор, существо пискнуло и скрылось в своем логове.
Эксперты, занимающиеся исследованием фото, предполагают, что это был гном или гоблин. Множество легенд гласит, что подобные существа скрываются в укромных убежищах, охраняя там золото. Также они могут мстить грабителям своего имущества.


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