"Неудачник года": На Ибице тусовщик разбил бутылку шампанского за $42 тысячи

Вчера, 23:23

В одном из клубов Ибицы, на шумной тусовке молодой человек разбил бутылку шампанского, стоимостью 42 тысячи долларов. В Сети его уже успели окрестить "неудачником года".

Мужчина заказал большую бутылку дорогого шампанского, но сотрудникам заведения не доверил ёе открыть. Под радостные крики друзей молодой человек принялся открывать дорогостоящую бутылку. Гости принялись снимать это на видео. В самый важный момент, когда вылетела пробка, молодой тусовщик не удержал бутылку, и она выскользнула из него рук. Шампанское полилось на гостей, но бутылка осталась целой.

Видео сразу же появилось на страничке клуба в Facebook, там предложили пользователям придумать ему название. В комментариях парня назвали главным неудачникам года и подписали: «Бросил пить! Буквально!»