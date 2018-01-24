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Экс-врач сборной США по гимнастике приговорен к 175 годам заключения

Вчера, 22:25

Экс-врач Федерации гимнастики США обвинён в изнасиловании более 100 спортсменок и приговорен к 175 годам тюрьмы. Ранее он уже был приговорен к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.

Ларри Нассар много лет сотрудничал со спортивной Федерацией. 54-летний мужчина совершал насильственные действия под предлогом медицинского осмотра, в чем сам признался. На его счету 144 жертвы, которые дали против него показания на суде. В их число входили олимпийские чемпионки по гимнастике – Симона Байлз, Джордин Уибер и Али Райзман. В зале суда девушки со слезами вспоминали, что делал с ними, еще несовершеннолетними, Нассар. Сам обвиняемый, снимая очки, вытирал слёзы. Перед тем, как услышать приговор, он сказал, что всегда будет помнить их слова.

Суд США приговорил виновного к 175 годам лишения свободы. Прошение об освобождении досрочно он сможет подать только через 40 лет.


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