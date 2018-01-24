В Германии обнаружена часть уцелевшей Берлинской стены в 80 метров

Вчера, 21:55

В Германии в лесу обнаружена неизвестная ранее часть Берлинской стены в 80 метров. О такой находке историк Кристиан Борман написал в интернете.

На территории населенного города Панков была найдена часть Берлинской стены, которая смогла уцелеть при разрушении. Фрагмент исторической важности прежних времен расположен в лесополосе, на 80 метров. В месте находки остатков Берлинской стены находится город Берлин-Шёнхольц. Признаком определенного назначения на строении являются колючая проволока и сигнальные фонари.

Специалист исторического направления Кристиан Борман уверен, что этот участок строения государственной важности смог уцелеть спустя многие годы. Возле находки целыми даже остались электрические провода. Берлинская стена известна тем, что ее возвели в 1961 году для того, чтобы разделить регионы Берлина. Просуществовала конструкция ровно 30 лет, в 1990 году она была разрушена. По словам историка Бормана, почти двухметровый фрагмент произведения остался практически нетронут. Мужчина не раскрывал этот секрет, но теперь решился все же на такой поступок.