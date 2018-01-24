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В США после ДТП дорогу завалило деньгами

Вчера, 21:20

В Штате Иллинойс дорожно-транспортное происшествие привело к перекрытию трассы и многокилометровой пробке. Попавший в аварию микроавтобус, перевозивший деньги для казино, усеял дорогу банкнотами.

Сообщается, что водитель микроавтобуса, который вез в казино оборотные средства, заговорился с охранником и врезался в бетонное ограждение. Дверь транспортного средства от удара распахнулась, и мешки с долларами вылетели на дорогу, усеяв полотно содержимым. В виновника ДТП врезалось еще два автомобиля.

По счастью, никто серьезно не пострадал, однако ветер разнес купюры по всему шоссе, и полицейским пришлось перекрыть движение. Для сбора денежного урожая были привлечены дорожные рабочие, за которыми бдительно приглядывали правоохранители. В течение часа дорога была перекрыта, а водители сигналили и комментировали увиденное. Сколько денег было изначально, а сколько вернулось в мешки, не уточняется.


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