В Японии порнозвезда не бесплатно выйдет замуж за трех мужчин

Вчера, 19:35

Известная в Японии порноактриса Асука Хосино после завершения своей карьеры в фильмах для взрослых намерена заработать деньги более целомудренным образом. Она намерена «понарошку» сыграть свадьбы с тремя мужчинами, при этом одна церемония с актрисой будет стоить претенденту 350 тысяч иен или 3 тысячи 200 долларов.

Неизвестно, самостоятельно ли Хосино придумала свой проект, но суть сценария состоит из нескольких этапов. Во-первых, жениху предстоит радость первой встречи и совместный выбор свадебных нарядов. Во-вторых, перед самой торжественной церемонией состоится фотосессия и будут оказаны услуги лучших стилистов.

Само бракосочетание пройдет на искусственном острове Одайбо, который находится в Токийском заливе. Жених и невеста обменяются кольцами, закрепив церемонию поцелуем. На этом все кончится. Муж получит памятные сувениры и подарки, а жена деньги. Затем пара расстанется навсегда. Асука Хосино начала свою карьеру порноактрисы восемь лет назад, но спустя пять лет неожиданно заявила, что попала в кино для взрослых не по своей воле.