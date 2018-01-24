Ветеран армии США скупал филиппинских детей для секса

Вчера, 18:30

Майкл Кэри Клеманс, житель американского штата Калифорния, скупал филиппинских несовершеннолетних девочек для секса. Ветеран армии США приговорен к пожизненному сроку.

По предварительным данным, Майкл Кэри Клеманс ушел со службы в армии США и на протяжении двух лет проживал в Филиппинах, где работал пилотом в одной из авиакомпаний. После вернулся в Калифорнию и проживал там со своей матерью, периодически посещая филиппинское государство.

Там он познакомился с женщиной, которая отбирала ему для секса местных девочек возрастом от 7 до 10 лет. Жертвы сексуального насилия зачастую были из бедных семей или являлись пострадавшими от стихийного бедствия. Перед определением с заказом Майкл Клеманс описывал позу, макияж и прическу несовершеннолетних для снимков, получаемых от посредницы. В ходе обыска у американца обнаружили больше 27 тысяч порнографических фото с детьми.