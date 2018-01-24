В Китае девушке выращивают новое лицо из-за угрозы рака

Вчера, 18:16

В Китае 23-летней девушке Сяо Янь выращивают новое лицо из-за серьезной угрозы рака, провоцируемого большим родимым пятном. Ситуацию прокомментировала Виктория Андрюхина, член Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургии и пластический хирург ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского.

Сяо Янь обратилась в больницу Шанхая из-за врожденного меланоцитарного невуса и врачи посоветовали ей избавиться от родимого пятна до того, как оно спровоцирует рак кожи. Для начала девушке нужно вырастить ткань, которая заменит удаленный материал. Предварительно медики в нескольких местах вставили так называемые расширители с физраствором.

По словам Виктории Андрюхиной, эта практика используется в пластической хирургии как в клиниках России, так и за границей. Эспандеры носят на протяжении месяца, а после родимое пятно удаляется и недостаток ткани компенсируется.