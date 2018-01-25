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В США девочка оригинально проучила старшую сестру за секс в ее комнате

Сегодня, 02:45

11-летняя американка стала случайным свидетелем полового акта старшей сестры и ее бойфренда. Влюбленные занялись сексом в комнате маленькой девочки рядом с ее любимым печеньем, из-за чего обиженный ребенок решил оригинально отомстить.

По дому, в котором проживают главные герои взорвавшей сеть истории, начали появляться записки с фразами «грех» и «грязные делишки». Таким образом 11-летняя девочка решила проучить старшую сестру, занявшуюся сексом в ее комнате. Также случайную свидетельницу полового акта возмутил факт присутствия рядом с совокупляющимися влюбленными ее любимого печенья.

Как сестры улаживали конфликт, не сообщается. Однако провинившуюся героиню уникальной истории настолько сильно позабавил способ мести девочки, что она решила рассказать о нем пользователями сети.


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