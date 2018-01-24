В США девочка умерла от гриппа после оптимистичного прогноза врачей

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Информационное агентство CBS 6 News сообщает о шестилетней девочке из США. Ребёнок выслушал оптимистичный прогноз о её болезни гриппом, а спустя всего пару часов скончалась.

Шестилетняя американка, которая проживала в Северной Каролине, заболела 16 января. Её мать сразу же отвела своего ребёнка в больницу. Там врачи провели исследование и выяснили, что ребенок болеет гриппом. Девочке прописали препарат «Тамифлю», который обладает сильнодействующим эффектом. Однако через два дня ребёнок стал задыхаться. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сказали матери давать дочке больше воды, и она выздоровеет всего через неделю.

Но через два часа дыхание девочки стало ещё тяжелее, а затем она села на кровать и упала бездыханная. Мать опять вызвала врачей. Медики постарались реанимировать пострадавшую, но она скончалась по дороге в больницу.

В данный момент в 49 штатах США наблюдается эпидемия «гонконгского» гриппа. От данного штамма уже погибли 30 детей. Вспышки этого вида гриппа наблюдались ещё с 19 века. В период с 1968 по 69-й на всей Земле от него погибли больше полумиллиона человек. Больше всего вирус опасен для детей и пожилых людей, так как действует на организм комплексно.