Бабушку-клоуна заставляли сниматься в порнографической рекламе

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Участник всемирно известного цирка "Шапито", игравший для зрителей бабушку- пенсионерку, уволился из-за порнографической съемки в рекламе японской компании. Мужчину заставляли переодеваться в старушку, раздвигать ноги и фотографироваться в стрингах.

Японская тату-компания заказала съемки откровенной рекламы, в которой пригласили сняться артиста из цирка "Шапито". После участия в фотосессии мужчина, игравший бабушку-клоуна, уволился со скандалом.

Он рассказал, что руководство заставляло его участвовать в подобных съемках неоднократно, однако сам мужчина говорил, что пришел работать в цирк только ради детей, которые приходят на представления и радуются его выступлениям. Руководство цирка уже извинилось перед артистом. Пока не известно, намерен ил мужчина подавать в суд на администрацию, однако есть шанс проиграть дело, так как клоун несколько раз принимал участие в порнографических съемках по собственной воле.