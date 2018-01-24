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В Сирии назвали число убитых коалицией США террористов

Сегодня, 10:57

Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека на своём официальном сайте разместил информацию о том, что за последние 40 месяцев Международная коалиция во главе с США убила всего 10 900 человек. Среди них есть и террористы, и мирные жители Сирии.

По заявлениям специалистов, которые проводили исследование, среди убитых – 7 396 террористов из запрещённой на территории РФ группировки ИГИЛ*. Также в числе погибших есть и случайные жертвы из провинций Аль-Хасака, Аль-Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр Эззор. По данным расследования – это 2 815 граждан, которые не были связаны с экстремистскими группировками.

Международную коалиция по борьбе с терроризмом возглавляет США. Создали её ещё в 2014 году. Одной из её целей является борьба с «Исламским государством»* (деятельность группировки запрещена в РФ по решению верховного суда). В 2017 году Международная коалиция заявила об отказе от проведения военных действий на территориях, которые контролирует глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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