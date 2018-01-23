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Илон Маск лишился зарплаты в Tesla на 10 лет

Вчера, 23:36

Бизнесмен из Соединенных Штатов Америки остался без заработной платы и будет обходиться без нее ближайшие 10 лет. Данное решение принял совет директоров компании Tesla. Напомним, что вышеупомянутая компания принадлежит самому Илону Маску. Теперь зарплата владельца компании, который, к тому же, является ее исполнительным директором, будет зависеть от достижения ключевых показателей.

В рамках 12 траншей Маск сможет получить 10-летние опционы на акции в своей компании. Стоит отметить, что данные изменения должны одобрить члены акционного сообщества.

Напомним, что Илон Маск является владельцем 20 % акций компании.


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