Илон Маск лишился зарплаты в Tesla на 10 лет

Вчера, 23:36

Бизнесмен из Соединенных Штатов Америки остался без заработной платы и будет обходиться без нее ближайшие 10 лет. Данное решение принял совет директоров компании Tesla. Напомним, что вышеупомянутая компания принадлежит самому Илону Маску. Теперь зарплата владельца компании, который, к тому же, является ее исполнительным директором, будет зависеть от достижения ключевых показателей.

В рамках 12 траншей Маск сможет получить 10-летние опционы на акции в своей компании. Стоит отметить, что данные изменения должны одобрить члены акционного сообщества.

Напомним, что Илон Маск является владельцем 20 % акций компании.