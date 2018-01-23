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"Священник смерти": Богослужитель убил инъекцией воздуха более 10 человек

Вчера, 22:32

В Бельгии священник убил инъекцией воздуха десять человек. Трагический инцидент произошел в Брюгге.

В Брюгге проходит суд над священником-католиком, которого обвиняют в убийстве 10 человек. Он вводил больным инъекции воздуха, в результате которых люди умирали. Мужчину задержали четыре года назад после того, как он рассказал обо всем психиатру. Святой отец вел дневник, где записывал инициалы тех, кого он отправил в мир иной, в данном списке имелось и имя его матери. Бельгийцы утверждают, что служитель Христу может претендовать на лавры самого кровожадного серийного маньяка в истории этого европейского государства. Мужчину назвали "дьяконом смерти", но он не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Известно, что мужчина, помимо своей религиозной деятельности, трудился медбратом в течение более трех десятков лет. За это время, по данным следователей, он умертвил от 10 до 50 лиц.


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