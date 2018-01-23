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В Германии в 400-метровом ДТП пострадали 18 человек

Вчера, 20:45

Сегодня утром на трассе A73 в районе Брайтенгюсбаха в Германии столкнулись 17 автомобилей, которые образовали 400-метровое ДТП. На место прибыли медики и полиция. Состояние двух человек расценивают как тяжёлое. Причиной стало резкое торможение одного из водителей. Пострадавшими оказались 18 человек.

В Германии продолжают выяснять обстоятельства произошедшей утром масовой аварии с участием 17 машин, которые стали участниками массового ДТП на автобане около Брайтенгюсбаха. В результате инцидента пострадали 18 людей, которые находились в машинах. Состояние двоих врачи оценили как тяжелое.

По информации очевидцев, резкое торможение одного из автолюбителей стало причиной ДТП. В общей сложности место аварии заняло около 400 метров. Информацию сообщает издание Abendzeitung со ссылкой на местную полицию.


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