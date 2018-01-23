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В Индонезии двуногий теленок научился ходить на двух лапах

Вчера, 18:45

Необычный двуногий теленок, который появился на свет в Индонезии, начал ходить подобно человеку. Видеоролик, опубликованный в Сети, вызвал массу эмоций у обозревателей.

В интернете появился удивительный сюжет, на котором показано, как теленок, который не имеет двух лап с самого момента рождения, научился ходить, как человек. Автор ролика сумел заснять, как вместе с теленком рядом идет мужчина, который помогает животному удержаться, чтобы не упасть. Видно, что парнокопытное еле держится, но старается перебирать своими двумя лапами, передвигаясь постепенно по сельской местности. Данная видеопубликация вызвала большой всплеск чувств в пользователей.

Одни восхищались желанием теленка жить при любых обстоятельствах, другие просто жалели несчастного малыша, который родился с яркими патологиями. Но сам факт того, что «неправильное» животное все же стремится к существованию вопреки всем помехам, просто поражает.


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