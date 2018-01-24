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Пентагон одобрил однополые браки американских военнослужащих

Сегодня, 03:45

Пентагон, который еще пять лет назад стал закрывать глаза на сексуальную ориентацию американских военнослужащих, теперь официально одобрил однополые браки в армейских рядах. Первыми таким правом воспользовались геи, проходящие обучение в академии Вест-Пойнт.

Элитное военное учреждение, воспетое во множестве голливудских фильмов, как академия, воспитывающая исключительно мужественных героев, стало местом бракосочетания парочки влюбленных офицеров, служивших ранее в одном вертолетном экипаже. Под аплодисменты присутствующих офицеры соединили себя узами брака в старинной часовне Вест-Пойнта.

Таблоиды взахлеб и в превосходных степенях описали церемонию брака офицера Дэниэла Холла и офицера Винсента Франчино, которые прошли немало испытаний, прежде чем официально скрепить свои взаимоотношения. За девять лет после вспыхнувшей страсти летчиков, они не раз подвергались критике и откровенному остракизму своих сослуживцев.


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