Буддийский монах начал улыбаться спустя 2 месяца после смерти

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Жители Таиланда достали из гроба тело умершего более двух месяцев назад монаха для проведения традиционной церемонии переодевания, и обнаружили, что он улыбается, а его тело сохранило свою целостность.

Знаменитый в Таиланде духовный буддийский гуру Луанг Пхон Пьян умер в возрасте 92 лет в Бангкоке 16 ноября прошедшего года. После этого его тело было доставлено в храм. На текущей неделе, согласно традициям буддийской религии, тело монаха было эксгумировано последователями для проведения церемонии переодевания в свежие одеяния. При этом очевидцы обнаружили, что тело мужчины выглядит умиротворенным, как будто оно застыло во времени, и лишь слегка усохло, без каких-либо признаков распада, а на лице запечатлена улыбка. Последователи учителя утверждают, что это указывает на то, что Пьяна достиг нирваны - высшей точки просветления. На 100-й день со дня гибели, согласно традиции, тело гуру будет предано земле.

Практически всю часть своей жизни Пьяна провел в Лопбури, где он был духовным буддийским гуру.

Фото мужчины были опубликованы в социальной сети Facebook. Пользователи были шокированы. Несмотря на давно известное утверждение, что тела монахов не разлагаются, то, как сохранился труп этого верующего, стало большой неожиданностью для его последователей.