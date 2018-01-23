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В Мексике мужчина убил и приготовил бывшую жену

Сегодня, 15:45

Зверское преступление произошло в Мексике, где местный житель убил бывшую супругу. На лишении жизни предполагаемый злоумышленник не остановился, расчленив и приготовив потерпевшую.

Против подозреваемого полиция Мексики возбудила уголовные производства по статьям «Убийство» и «Каннибализм». Согласно материалам дела, потерпевшая ушла из дома 13 января и не вернулась. Последний раз ее видели в компании бывшего супруга и совместных детей. Придя с обысками в дом предполагаемого злоумышленника, правоохранители нашли на кухонной плите кастрюли с останками жертвы. Во время допросов подозреваемый рассказал, как убил, расчленил и приготовил экс-жену.

На время следствия мексиканец помещен под стражу. Предполагается, преступление предполагаемый злоумышленник совершил из-за побуждений фемицида (лишение жизни женщины исключительно из-за ее пола).


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