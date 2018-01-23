Польские врачи взволнованны эпидемией туберкулёза в Украине

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Польские медработники остерегаются эпидемии туберкулёза в Украине. Они предупреждают, что количество заболевших в Польше может стремительно возрасти по причине эпидемии непосредственно в Украине.

Ни для кого не секрет, что в последнее время в Польшу на заработки ездят очень много украинцев, а безвизовый режим делает данный процесс свободным. "В Польше множество людей старшего возраста болели туберкулёзом в детстве, что касается следующих поколений, они будут прививаться на протяжении 40 лет", указал управляющий главной санинспекции Польши Марек Пособкевич, добавив, что республика в ожидании плохого развития событий, так как законодательство даёт право на интервенционные прививки. По официальной информации минимум 35 тысяч человек в Украине заболели туберкулёзом. По неофициальным - 600 тысяч.