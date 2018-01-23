VistaNews.ru


Польские врачи взволнованны эпидемией туберкулёза в Украине

Сегодня, 15:44

Польские медработники остерегаются эпидемии туберкулёза в Украине. Они предупреждают, что количество заболевших в Польше может стремительно возрасти по причине эпидемии непосредственно в Украине.

Ни для кого не секрет, что в последнее время в Польшу на заработки ездят очень много украинцев, а безвизовый режим делает данный процесс свободным. "В Польше множество людей старшего возраста болели туберкулёзом в детстве, что касается следующих поколений, они будут прививаться на протяжении 40 лет", указал управляющий главной санинспекции Польши Марек Пособкевич, добавив, что республика в ожидании плохого развития событий, так как законодательство даёт право на интервенционные прививки. По официальной информации минимум 35 тысяч человек в Украине заболели туберкулёзом. По неофициальным - 600 тысяч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.