Девушка делала селфи во время купания и запечатлела тонущего человека

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Девушка, делая селфи во время купания у водопада Маккензи, запечатлела на заднем плане тонущего человека.

Несчастный случай произошел вечером прошлой субботы в Австралии. Аннека Бэдинг, 24 года, во время купания в водоеме водопада Маккензи на территории национального парка «Грампианс» в штате Виктория снимала себя и своих друзей на камеру, а в это время за ее спиной тонул человек. По словам самой девушки, она направилась в сторону, где столпилась группа туристов, когда вокруг отдыхающие начали кричать, указывая на воду. Изначально в компании решили, что купающиеся увидели необычное животное. Какая-то женщина выхватила ее палку с GoPro, и попыталась с ее помощью спасти мужчину, и тогда девушка поняла, что там кто-то тонет.

Позже выяснилось, что тонул уроженец Тайваня, 28-летний мужчина, который вместе со знакомыми прибыл к водопаду для отдыха, и в один момент он случайно поскользнулся, и при падении в воду сильно ударился головой о камни. Дежурный спасатель, который тут же бросился помогать тонущему, ничем не смог помочь, так как потоки воды были слишком сильными.

В это время девушка уже поняла в чем дело, и попыталась вызвать помощь, но связь отсутствовала, из-за чего ей пришлось бежать километр до своего автомобиля, а потом ехать еще на протяжении 10 минут, чтобы совершить звонок, но было уже поздно. Тело мужчины достали из воды лишь на следующие сутки.