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Зависимый от газировки показал гнилую улыбку в Ирландии

Сегодня, 12:26

Зависимость от газированных напитков негативно влияет на зубную эмаль. Подтвердить это может на своем примере ирландец. Мужчина показал гнилую улыбку. Известно, что он выпивал по 6 литров газнапитков в день. А теперь на диете из-за отсутствия зубов.

Напитки с содержанием газа привлекательны для взрослых и детей. Однако мало кто задумывается о своем здоровье при приеме такой жидкости. Ирландец показал на собственном примере, что может стать впоследствии выпивания около 6 литров газировки. Мужчина продемонстрировал гнилые зубы, испорченные его вредной привычкой.

Также он рассказал, что более 10 лет находится на диете. Поскольку есть твердую пищу не может из-за боли. После мучений он принял решение заменить все 27 зубов на импланты. Информацию сообщило издание The Mirror.


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