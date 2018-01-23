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В Эквадоре 22 человека скончались от «свиного гриппа»

Сегодня, 11:22

В Эквадоре продолжается эпидемия «свиного гриппа» H1N1. За неполные два месяца болезнь стала фатальной для 22 человек. Правительство латиноамериканской страны объявило об обязательной вакцинации населения.

Эпидемия заболеваний от вируса H1N1 была впервые зафиксирована на территории Мексики девять лет назад. Тогда еще неизученная болезнь унесла за год жизни тысяч людей во всем мире. Некоторые эксперты говорили о лабораторном происхождении вируса. Ученым удалось в короткие сроки разработать вакцину, и эпидемия пошла на спад. В конце ноября прошлого года в Эквадоре сразу несколько человек поступили в больницы с жалобами на повышенную температуру и боли в мышцах.

Отмечается, что, несмотря на достаточный опыт, министерство здравоохранения Эквадора пропустило начало эпидемии. Лишь спустя месяц в стране стали проводить массовую вакцинацию. На сегодня привиты уже более 700 тысяч человек. В провинциях Эквадора начали функционировать передвижные лаборатории. Врачи предупреждают о негативных последствиях самолечения.


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