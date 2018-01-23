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В США почтальон воровала подарочные карты и покупала на них секс-игрушки

Сегодня, 10:57

В почтовом ведомстве Бруклина разразился скандал из-за нечистоплотных действий одного из почтальонов. Женщина в течение двух лет вытаскивала из писем подарочные банковские карты, а затем покупала на них товары деликатного свойства в секс-шопах.

Начиная с весны 2016 года в почтовое отделение Бруклина стали поступать жалобы от жителей, которые не находили в своих поздравительных письмах банковские карты, которые высылали друзья и родственники. В почтовом ведомстве начали служебное расследование, однако долгое время утечку вложений отследить не удавалось. Все решил случай. Работники отдела сортировок однажды заметили, как почтальон вскрыла конверт, а затем спрятала что-то под свитер.

Почтовое начальство не захотело ограничиваться внутриведомственным наказанием, когда выяснилось, что работница все это время обворовывала клиентов. Было подано соответствующее заявление в полицию, после чего почтальон была арестована. Выяснилось, что на ворованные карты она приобретала секс-игрушки. В квартире у злоумышленницы обнаружили огромную коллекцию интимных изделий.


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