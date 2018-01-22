Филиппины депортируют 19 российских проституток

Вчера, 23:47

На Филиппинах арестованы полицией больше десятка российских женщин, которых власти подозревают в занятии проституцией. Россиянки были задержаны в стенах одного из ночных развлекательных заведений в Анхелесе.

Сотрудники полиции Филиппин обнаружили 19 женщин в ночном клубе Анхелеса, которые пребывали в его стенах с целью заработка. При этом стражи порядка подозревают, что представительницы слабого пола, которые приехали из России в страну, промышляли в качестве сотрудниц самой древней профессии. Речь идет о занятии проституцией. Было установлено, что в руках надзорных органов оказались 19 россиянок. Материалы их дел переданы в бюро по эмиграции.

Согласно комментариев произошедшего со стороны представителей бюро эмиграции на Филиппинах, существует большая вероятность, что россиянок депортируют назад на Родину. Это может произойти в самое ближайшее время. Наряду с женщинами, были арестованы и два гражданина Кореи. Мужчины подозреваются в сутенерстве.