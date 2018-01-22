Папа Римский сопоставил сплетни с террористическими действиями

Вчера, 22:40

Папа Римский сравнил сплетни с террористическими действиями. Так он отреагировал на информацию о слухах, распространяемых монашками.

Сообщение об этом он сделал, выступая в Лионе. Он в шутку назвал монашек, распространяющих сплетни, террористками. Глава церкви сравнил слухи с подобием бомбы. По его мнению, тот, кто запускает сплетни, сначала спокойно смотрит на то, что после этого будет происходить, а потом исчезает с места действа.

Папа посоветовал, когда очень не терпится посплетничать, лучше просто прикусывать свой язык. С его слов, предыдущий Римский Папа пообещал монашкам, если они не перестанут разносить слухи, то дьявол может появиться даже в их покоях.

Новый глава католической церкви не впервые акцентирует внимание на том, что сплетни являются злом. В то же время СМИ уже напоминают ему, что когда в Сети появилась информация о совращении священниками детей, он не продемонстрировал свою реакцию.

Виновным в подобном растлении тогда было признано третье лицо в этой церкви. В качестве обвиняемого оказался Фердинандо Карадима. По данным Фемиды, он был призван виновным в совершении подобных действий с малолетними в период, начинающийся в 2011 году.

Тогда Папа Римский сказал, для вынесения вердикта он должен увидеть все доказательства произошедшего самолично.