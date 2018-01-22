На юге Италии местный житель устроил стрельбу с балкона по людям

Вчера, 22:15

Житель Италии расстрелял толпу граждан со своего балкона. Сотрудники полиции пытаются настроить диалог с агрессором, есть уже четверо пострадавших человек.

Ужасный инцидент произошел в итальянском городе Беллона. Там местный житель на балконе квартиры устроил обстрел по мирному населению. Под прицелом огнестрельного оружия оказались обычные прохожие. Мужчина забаррикадировался в квартире так, что к нему нельзя добраться. Ведя хаотичную стрельбу по толпе людей, он успел ранить четверых человек. К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции из Казерты.

Карабинеры пытаются наладить контакт с агрессором, узнать его требования. Со слов, которые удалось услышать от стрелявшего, это то, что он убил свою супругу. О судьбе пострадавших итальянцев пока нет информации. В настоящий момент цель правоохранителей – прекращение стрельбы с балкона по толпе жителей, которые могут оказаться на месте по невольному случаю.