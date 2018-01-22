Восемь туристов оказались пленниками пещер в Швейцарии

Вчера, 21:59

Внутри пещер в Альпах застряли восемь путешественников. По сведениям оперативных служб, спасатели активно борются за их жизнь. Группа из восьми путешественников накануне отправилась в Швейцарию.

Туристы намерены были побывать в пещерах, которые находятся в Альпах. В результате схождения лавины со склона люди стали пленниками подземелья. К пострадавшим от завала туристам были немедленно высланы спасатели. Изначально состав команды был из четырех человек, но потом им понадобилось подкрепление. По последним сведениям, спасатели продолжают работать на месте происшествия. Туристы все живы, у них есть вода и пища, но людям требуется срочная психологическая помощь.

Нескольких человек уже освободили их подземного ареста, с ними занимаются психологи, но еще часть осталась внутри пещер Альп. Тревожным сигналом есть тот факт, что температура под землей не выше +6 градусов. Длительное нахождение людей в таких условиях может привести к заболеваниям.