Пассажирку «отвернуло» от вида сексуальных стюардесс

Вчера, 20:02

Сенатор Ханафи Мамату получил необычное письмо с жалобой. Так, пассажирка малазийских авиалиний Джун Роберстон обратилась к чиновнику из-за вида бортпроводниц. Женщину смутили и вызвали отвращение глубокие вырезы стюардесс и короткие юбки.

Пассажирка малазийских авиалиний Джун Роберстон обратилась к сенатору Ханафи Мамату с просьбой одеть приличнее бортпроводниц. После описания состояния отвращения от внешнего вида женщин, сопровождающих полет, женщина рассказала о своем мнении по поводу униформы барышень.

«Когда наши стюардессы одеваются сексуально и непристойно, они создают ложное впечатление у туристов», - подсказал Ханафи Мамат.

В ответ она получила реплику чиновника, которая ее обезоружила и вовсе поставила в тупик.