В Украине неизвестные избили участника травести-шоу

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В Украине в Днепропетровской области неизвестные напали на одного из участников тревести-шоу. Мужчина получил многочисленные травмы.

Инцидент произошёл в Кривом Роге в вечернее время 21 января. В это время мужчина покидал свой офис, когда на него напали. По словам мужчины, злоумышленники могли быть членами какой-нибудь националистической организации. Сотрудники регионального отделение МВД занимаются поиском подозреваемых. Пострадавшим оказался мужчина, который выступает под псевдонимом Брунгильда Гольден. На опубликованных снимках видно, что участник шоу получил несколько серьёзных ударов по лицу.