Специально для Трампа стриптизерша организовала стриптиз-шоу

Вчера, 19:08

Специально для Дональда Трампа стриптизерша организовала собственное выступление. Сторми Дениэлс опубликовала шикарное откровенное эротическое шоу.

В зарубежных СМИ появилась информация, что актриса станцевала откровенный стриптиз на фоне мелькающих фотоснимков нынешнего главы США Дональда Трампа. Эта программа происходила в стенах одного из ночных клубов. Своим стриптиз-номером танцовщица Сторми Дениэлс доказала уважение к Трампу и его политике. Фото фрагментов молниеносно разлетелись по всем уголкам интернета. Стриптизершу знают многие почитатели фильмов из категории для взрослых.

В номере видны достаточно откровенные движения, которые не оставляют никаких сомнений в интересах самой девушки. Есть некоторые догадки о том, что сама девушка имела некоторые отношения с правителем США в прошлом, хотя коллеги президента эту связь полностью отрицают. Как обстояло дело на самом деле, известно точно лишь самим Трампу и Дэниелс.