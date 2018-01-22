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Внучка королевы Елизаветы II планирует свадьбу с барменом

Сегодня, 15:09

Осенью 2018 года 27-летняя внучка королевы Елизаветы II заключит брак с 31-летним барменом Джеком Бруксбанком. По предварительным данным пара помолвлена, а торжество бракосочетания планируется провести в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Издание The Telegraph анонсирует скорое бракосочетание 27-летней принцессы Евгении с 31-летним Джеком Бруксбанком. Торжество предположительно произойдет осенью. Такой информацией поделился источник из Букингемского дворца. Пара уже помолвилась и ожидает официального статуса своих отношений.

Напомним, что принцесса Евгения - младшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю, герцога Йоркского, и его бывшей супруги Сары Фергюсон. Родители невесты рады были объявить о помолвке дочери и ее спутника.


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