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В интернете появилось видео НЛО над аэропортом США

Сегодня, 14:23

В сети интернет появилось видео НЛО над аэропортом США. Об этом стало известно от информагентства Vladtime. Пассажиры самолёта были свидетелями пролетавшего в небе ужасного обьекта.

Данный ролик тот час же разошёлся по всем соцсетям. Огромный предмет резко возник буквально над посадочной полосой. При этом он долго находился на одном месте. Очевидцы было шокировваны увиденным. Это был непонятный шар, который светился разными лучами. Как сообщают пассажиры на борту, они первый раз сталкиваются с реальным НЛО. Кроме того, уфологи выражают свою тревожность в сторону произошедшего, так как летающие обьекты намного чаще попадаются на глаза людей, чем это было раньше.


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