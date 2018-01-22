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В Бразилии мужчина 22 года живёт на пляже в замке из песка

Сегодня, 11:43

В Бразилии мужчина 22 года проживает на пляже в построенном им замке из песка. Таким образом, он имеет возможность, находясь на территории престижного района Рио-де-Жанейро, избегать высокой платы за жильё.

Бразилец, которому сейчас 44 года считает, что он «независимый монарх». Он изготовил для себя не только корону, но и трон из дерева. Основной его заботой является оберегание замка от разрушения водой.

Марко Мизель Матолиас сообщает, он всегда жил на пляже и свою нынешнюю жизнь называет хорошей. Множество людей, говорит он, платят непомерные деньги, чтобы жить рядом с морем, а для него это бесплатно.

Внешний вид сооружения «пляжного короля» впечатляет. Но его «жилая площадь» лишь три квадратных метра. Значительную её часть занимают книги.

Матолиас одинок и бездетен. Он не сетует на это. Ему досаждает лишь то, что песок долго держит жару, которая иногда не позволяет ему спать в своём жилище. Тогда он отправляется на ночёвку к другу или выходит из «замка» и укладывается рядом с морем.

В свободное время «песочный житель» предпочитает гольф или рыбную ловлю.


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