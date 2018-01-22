В центре Нью-Йорка три человека пострадали в результате перестрелки

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Вечером в воскресенье Нью-Йорка на Манхэттене произошла перестрелка между двумя группами лиц. В результате, три человека были отправлены в клинику с огнестрельными ранениями.

В Нью-Йорке неподалеку от отеля, прохожие услышали звуки, похожие на выстрелы. После сообщений в службу 911 на место происшествия выехали два полицейских автомобиля. Когда полисмены прибыли по адресу, то обнаружили лежащих на асфальте троих мужчин с огнестрельными ранениями. По сведениям источника в правоохранительных органах, один из раненых был случайным прохожим.

Полиция подозревает в стрельбе представителей этнических группировок, которые не поделили сферы влияния. Проводятся масштабные задержания в местах компактного проживания эмигрантов и лиц, незаконно въехавших на территорию США. Под особым контролем находятся сутенеры из Украины, которые вытесняют из центра города венгров.