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В центре Нью-Йорка три человека пострадали в результате перестрелки

Сегодня, 09:58

Вечером в воскресенье Нью-Йорка на Манхэттене произошла перестрелка между двумя группами лиц. В результате, три человека были отправлены в клинику с огнестрельными ранениями.

В Нью-Йорке неподалеку от отеля, прохожие услышали звуки, похожие на выстрелы. После сообщений в службу 911 на место происшествия выехали два полицейских автомобиля. Когда полисмены прибыли по адресу, то обнаружили лежащих на асфальте троих мужчин с огнестрельными ранениями. По сведениям источника в правоохранительных органах, один из раненых был случайным прохожим.

Полиция подозревает в стрельбе представителей этнических группировок, которые не поделили сферы влияния. Проводятся масштабные задержания в местах компактного проживания эмигрантов и лиц, незаконно въехавших на территорию США. Под особым контролем находятся сутенеры из Украины, которые вытесняют из центра города венгров.


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