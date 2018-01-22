Ювелир из США с армянскими корнями распознал сапфир в простом камне

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Ювелир из США распознал уникальный сапфир в обычном камне. Драгоценность нашли еще перед Второй мировой войной в Австралии.

Юный житель Австралии в 1938 году нашел на месторождении сапфиров некий большой камень и показал его отцу, который являлся ювелиром, но тот из-за неопытности не увидел в нем ценности. Через время мужчина понял, чем он владеет. Вскоре о сапфире узнал армянский ценитель драгметалов Гарри Казанджян. Он приобрел сапфир за 18 000 долларов. Мастер занялся усовершенствованием камня, оценив свою работу в 1 миллион долларов. Через время он продал сапфир, который еше несколько раз перепродавался. Самая известная сумма сделки составила 80 миллионов долларов.

Родственники Казанджяна бежали из Османской империи в начале минувшего века. Вначале они перехали во Францию, далее в США. В Америке Гарри открыл свою юверную лавку.