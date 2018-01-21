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В США и Европе женщины вышли на улицы во славу феминизма

Вчера, 21:43

По данным иностранных СМИ, в США и Европе тысячи женщин вышли на улицы во славу феминизма. Марши прошли в Канаде, Германии, Италии и Франции.

В Нью-Йорке около ста тысяч граждан вышли на улицу во славу феминизма, в Лос-Анджелесе насчитали порядка трехсот тысяч человек. Перед демонстрантами с речью выступали такие звезды Голливуда, как Ева Лонгория, Скарлет Йохансон и Натали Портман. В Канаде, Франции, Германии и Италии прошли подобные митинги.

Участники акции в США выступали против политики Дональда Трампа, который свое отношение к происходящему, по привычке, высказал в Twitter. По его словам, прекрасная погода по всей Америке является идеальной для организации женского марша. Он призвал гражданок выходить на улицы и прославлять невиданные успехи в экономике и достаток, зафиксированные за последний год. Также он напомнил о самом низком уровне безработицы среди женщин за последние 18 лет.


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