35-летняя бабушка из Британии потратила на пластические операции $18 тысяч

Вчера, 22:13

35-летняя женщина из Великобритании по имени Кэрри Хилтон считается одной из самых молодых бабушек страны. Она стала мамой всего в 18 лет, а недавно её дочь родила ей внучку. Но несмотря на это, женщина за 5 лет потратила $18 тысяч на пластику.

Примечательно, что Кэрри Хилтон хотела стать фитнесс-блогером в Instagram. Но парадокс состоит в том, что юная бабушка хотела снимать видео про спорт, здоровье и питание при этом изменив свою внешность, а также фигуру при помощи пластической хирургии.

На протяжении 5 лет 35-летняя женщина делала себе такие операции, как наращивание волос, исправление зубов, увеличение груди, уколы ботекса и другие. Всего на это ушло порядка 18 тысяч долларов США.

Кэрри Хилтон является далеко не самой молодой бабушкой в мире. Этот титул принадлежит гражданке Румынии по имени Рифке Станеску. У неё родились внуки, когда девушке было всего 23 года.