Вчера, 20:31

Китаец пускал на мясо бродячих собак и продавал их в рестораны. Полиция провела оперативные работы по задержанию преступника, который убивал бездомных животных, а именно собак.

Правоохранительные органы пошли по следам злоумышленника, когда ознакомились с видеозаписью, опубликованной в сети интернет. Там было видно, что мужчина гонится за собакой. Как сообщается, в доме обвиняемого обнаружили несколько арбалетов и свыше 100 стрел с отравленными метками. В помещении старого заброшенного завода полиция нашла подвальную площадь, в которой содержали в клетках пойманных собак. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выпустить 20 собак. В сторону задержанного открыто уголовное производство.