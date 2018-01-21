Китайская порнозвезда вышла замуж, разбив сердца миллионов поклонников

Вчера, 23:30

Бывшая китайская порноактриса Сора Аой объявила о замужестве, тем самым шокировав многомиллионную армию своих поклонников. Супругом некогда популярнейшей азиатской порнозвезды стал музыкант DJ Non.

Карьеру в порноиндустрии Сора начала в начале 2000-х. Девушка привлекла внимание представителей данной сферы, когда перебивалась подработкой в барах и кафе. Молодая китаянка с миловидной внешностью быстро стала популярной, а число её поклонников со временем стало исчисляться миллионами. В 2010 году она завершила карьеру порноактрисы и стала заниматься вокалом. В то же время многие до сих пор считают её королевой порноиндустрии, её личная жизнь по-прежнему вызывает огромный интерес в Азии. На её аккаунт в социальной сети Weibo подписаны более 18 миллионов пользователей. В этой связи новость о замужестве 34-летней Соры стала настоящим шоком для тысяч её фанатов.

Ранее стало известно о свадьбе Бредли Купера и Ирины Шейк. Российская модель сообщила о радостном событии своим поклонникам в Instagram.