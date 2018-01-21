VistaNews.ru


В Нью-Йорке закрыли статую Свободы из-за нехватки финансов

Вчера, 19:12

В Нью-Йорке закрыли статую Свободу из-за нехватки финансов. В Манхеттене для приезжих установили специальные таблички, которые сигнализируют о закрытии памятника.

Об этом стало известно от New York Daily News. Так же посещение закрыто на острове, на который приезжали туристы Европы. Там находится музей иммиграции. Два памятника контролируются правительством. Уточняется, что все прибывшие туристы на южную часть Манхеттена, откуда отправляются судна в сторону островов, понятия не имели про подобное закрытие. Каждый год на острове, где находится статуя Свободы, пребывает около 4,5 милиона посетителей из других стран.

Считается, что данный мемориал является одним из самых популярных достопримечательностей во всём мире.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.