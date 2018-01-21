В Нью-Йорке закрыли статую Свободы из-за нехватки финансов

Вчера, 19:12

В Нью-Йорке закрыли статую Свободу из-за нехватки финансов. В Манхеттене для приезжих установили специальные таблички, которые сигнализируют о закрытии памятника.

Об этом стало известно от New York Daily News. Так же посещение закрыто на острове, на который приезжали туристы Европы. Там находится музей иммиграции. Два памятника контролируются правительством. Уточняется, что все прибывшие туристы на южную часть Манхеттена, откуда отправляются судна в сторону островов, понятия не имели про подобное закрытие. Каждый год на острове, где находится статуя Свободы, пребывает около 4,5 милиона посетителей из других стран.

Считается, что данный мемориал является одним из самых популярных достопримечательностей во всём мире.