Вчера, 18:59

На одной из мечетей Стокгольма появилась свастика. В шведской столице это далеко не первый случай.

На дверях мечети Стокгольма неизвестные нарисовали свастику. Местный имам сообщает, что сакральные символы появились, помимо дверей, на фасаде и лестнице. Свастику увидели мусульманские прихожане, явившиеся в мечеть вчера вечером. Такие нападения на молитвенный дом исламистов происходят уже не в первый раз. На протяжении всего прошедшего года не толерантные жители Швеции рисовали древние символы около 22 раз.

Дабы смыть рисунки, пришлось вызвать уборщицу. Сотрудники првоохранительных оррпганов Стокгольма в данное время занимаются расследованием инцидента.

Весной ушедшего года неизвестные разрисовали свастикой памятник Холокосту в Черновцах. Евреи, проживающие в городе, остались недовольны произошедшим случаем.