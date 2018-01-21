В США мужчина вышел на уборку снега с огнеметом

Вчера, 20:07

В США Натаниэль Каплингер вышел на уборку снега с ручным огнеметом. Находчивый мужчина проживает в штате Виргиния, а видео в сеть выложили очевидцы.

По словам Натаниэля Каплингера, он не любит убирать снег лопатой, так как эта работа забирает много времени и сил, по этой причине ему пришлось найти более лояльный способ уборки своей территории. В голову американцу пришла действительно гениальная идея, которая придется по душе многим людям, проживающим в заснеженных регионах. Он вооружился ручным огнеметом и без особого труда оперативно убрал снежные завалы.

В России на дорогах снег убирает специальная техника, но ростовские водители умудрились помешать коммунальщикам. Они попросту паркуют свой транспорт на обочине проезжей части, а после не могут выехать по утрам. Был бы у коммунальщиков огнемет, дело обстояло бы иначе.