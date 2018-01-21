В Германии 60-летняя чиновница решила вернуться к проституции

Вчера, 18:38

В Германии 60-летняя "жрица любви" после неудачи в политике вновь вернулась в профессию. Сейчас она владелец кафе в Берлине.

Пожилая представительница древнейшей профессии принимает решение возвратиться к прежней работе после провала намерения построить карьеру в политике. В настоящее время она является сорбственницей заведения общественного питания в центральной части Берлина.

Продолжительное время 60-летняя Фелицитас занималась проституцией, но несколько лет назад она решила завязать с этой специальностью и стать политиком. Жительница Германии не смогла получить необходимой поддержки избирателей. Ее бизнес не приносит большого дохода, поэтому женщина вернулась к тому, что больше всего знает и умеет - проституции.

Немка утверждет, что правительство отказалось платить ей пособие по безработице, что повлияло на возвращение к "корням". Лишь снова занявшись предоставлением услуг сексуального характера, она смогла выплатить все свои долги.