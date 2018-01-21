В США любитель суши вытащил из себя 1,5-метрового червя

Вчера, 17:54

1,5-метрового червя в своём организме обнаружил житель американского штата Калифорния, который является любителем японской кухни и практически ежедневно питается суши. По мнению врачей, причиной появления паразита стало сырое филе рыбы, используемое в экзотическом блюде.

Как передаёт американская пресса, в больницу мужчина обратился некоторое время спутя после того, как почувствовал резкое ухудшение самочувствия. По его словам, у него началась кровавая диарея, во время которой из него вышло странное существо. Американец поместил его в пакет и отправился в больницу, где определили, что речь идёт о 1,5-метровом бычьем цепне. Специалисты считают, что он мог попасть в организм с сырой рыбой, используемой в суши, которое так любит мужчина.

Ранее мы писали, что в Ставропольском крае женщина приобрела окуня с червями. Местная жительница сумела вовремя обнаружить паразитов и сообщила о находке в социальных сетях.